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В России потерпел крушение вертолет Ми-2: первые фото с места трагедии

пятница, 21 июня 2019, 10:24
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В пятницу, 21 июня, в России потерпел крушение вертолет Ми-2, погиб один человек.

Об этом сообщают в Telegram-канале 112.

Трагедия произошла в Краснодарском крае около 09:30. Отмечают, что вертолет выполнял сельскохозяйственные работы, однако в это время упал. На борту находился один человек - это пилот Виктор Зыкин. К сожалению, мужчине выжить не удалось.

Как сообщал "Апостроф", в Улан-Удэ (Россия) при взлете упал вертолет. На его борту находились четыре человека, все они погибли в результате катастрофы.

Также в результате катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровенской области погибли четверо человек.

А ранее в Украине вспоминали о катастрофе Ми-8 под Славянском, в которой погиб легендарный генерал Сергей Кульчицкий.

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