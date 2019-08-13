Жестокое избиение ветерана АТО блогером: в деле произошел новый поворот

Полиция Хмельницкой области объявила в розыск скандального блогера Артура Сороченко, который в июле текущего года издевался над бойцом АТО.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Правоохранители также поблагодарили всех неравнодушных, кто не оставил без внимания общества дерзкое преступление.

Напомним, блогер из Бердичева Житомирской области снял на видео избиение АТОшника и опубликовал его в сети. Детективы внимательно изучили материал и выяснили, что инцидент происходил в Хмельницком.

"Когда в интернете разместили видео, на котором блогер бьет мужчину, заявившего, что воевал в АТО, нам еще было неизвестно, где это произошло: ни в одной области не было зарегистрировано заявление об этом инциденте", - пишет издание "Факты", ссылаясь на слова спикера полиции Хмельницкой области Инны Глегы.

По ее словам, предполагалось, что это могло быть в Житомирской области, где зарегистрирован этот блогер, Артур Сороченко. Его личность установили очень быстро, однако ничего не было известно о пострадавшем.

"Но на видео прозвучало слово "Хмельницкий", поэтому полицейские объехали все места в областном центре, хоть приблизительно похожие на запечатленное в видеоролике. Оказалось, это действительно происходило в нашем городе, и детективы Хмельницкого отдела полиции открыли уголовное производство по хулиганству", - отметила Глега.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Энергодаре Запорожской области избили до смерти 48-летнего ветерана АТО Евгения Бабанского. Травмы были настолько тяжелыми, что пострадавшего доставили в больницу уже в критическом состоянии.