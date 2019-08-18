На границе Украины с Румынией произошла стрельба: детали инцидента

В Черновицкой области на границе Украины и Румынии водителя внедорожника смогли остановить только при помощи предупредительных выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 августа. Здесь было зафиксировано движение транспортного средства повышенной проходимости, которое на высокой скорости двигалось в сторону государственной границы.

"На законное требование пограничников транспортное средство не остановилось. Водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для прекращения противоправных действий военнослужащие произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это не остановило нарушителя. После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства", - сообщили пограничники.

После остановки водитель-нарушитель сообщил пограничникам, что в его салоне есть раненный. Его доставили в больницу.

В настоящее время продолжаются следственные действия. В Госпогранслужбе устанавливают, правомерно ли сотрудник применял табельное оружие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на границе с Польшей правоохранители нашли в автомобиле гражданина Украины холодное оружие.