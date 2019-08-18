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На заработках в Польше трагически погиб ветеран АТО: опубликовано фото

воскресенье, 18 августа 2019, 07:25
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12 августа на заработках в Польше погиб 25-летний ветеран АТО, житель города Чорткив Тернопольской области Андрей Савчук.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Чорткива.

По данным местных властей, весной погибший вместе с отцом поехали работать водителями грузовиков.

Польские силовики сообщили, что в один из моментов автомобиль скатился вниз и наехал на работника. Андрей Савчук от полученных травм скончался на месте трагедии.

"По словам друзей, юноша всегда был веселым, жизнерадостным и готовым прийти на помощь. Три года назад Андрей смело решил, что должен защитить родную Украину от рук захватчика. В составе 54 бригады юноша, с позывным "Сава", боролся с врагом в зоне АТО. Вернувшись, был поражен жестокостью и несправедливостью войны. Чтобы подзаработать поехал на чужбину, откуда так и не вернулся", - говорится в сообщении горсовета.

Также власти приняли решение выделить из городского бюджета 15 тысяч гривен материальной помощи для семьи погибшего.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пгт. Мирополь Житомирской области попрощались с погибшим командиром Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрием Дашковцом.

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