Под Киевом такси попало в смертельное ДТП: фото с места аварии

На Гостомельской трассе под Киевом (участок Святошинского района) произошла дорожная авария с автомобилем такси Renault Logan.

Об этом сообщают "Стражи Еспресо".

По предварительным данным, со слов свидетелей, таксист пытался опередить поток машин по правой полосе и, скорее всего, зацепил песок на обочине, из-за чего автомобиль стал неуправляемым и его боком вынесло на встречную полосу. Там он, к счастью, не столкнулся с другими машинами, но врезался боком в столб.

После удара машину раскрутило, и она отлетела на дерево. Удар был довольно мощным - со столба слетел плафон LED-освещения, а саму машину сильно смяло. При этом из автомобиля вылетели радиаторы отопления, которые люди везли домой.

Для женщины (на вид примерно 25-27 лет), которая сидела на заднем сиденье, столкновение стало роковым - она скончалась на месте, врачи оказались бессильными и лишь констатировали смерть. А вот водителя и мужчину с переднего пассажирского сиденья забрали в больницу.

"По непроверенной информации, водитель такси привлекался ранее по ст. 130 Админкодекса за нахождение за рулем в состоянии наркотического опьянения", - отмечается в сообщении.

Был ли водитель трезв на момент ДТП, установит медэкспертиза и следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепре помощник начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области совершил ДТП, после чего сбежал с места аварии.