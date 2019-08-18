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В деле сбежавшего от СБУ "наркокороля" произошел новый поворот

воскресенье, 18 августа 2019, 09:50
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Подозреваемого в наркоторговле гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера депортировали на родину.

Об этом 18 августа в социальных сетях сообщила спикер генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер был экстрадирован в Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь. Детали будут утром", - написала она.

Напомним, что во время первой попытки отправить наркоторговца в Израиль он сумел сбежать прямо из аэропорта. После этого в ходе специальной операции его все же удалось задержать.

Как сообщал "Апостроф", Служба безопасности Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей сотрудников, которые отвечали за экстрадицию Амоса Дов Силвера, основателя сети распространения каннабиса Telegrass.

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