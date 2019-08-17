Задержание сбежавшего от СБУ "наркокороля": появилось фото и интригующие подробности

В Украине правоохранители задержали израильского наркобарона Амоса Дов Силвера, который сбежал от СБУ.

Об этом сообщает заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

Силвер основатель сети Telegrass (израильская сеть дистрибуции марихуаны, насчитывающая более 200 000 членов). Ранее "наркокороль" сбежал от сотрудников СБУ в ходе экстрадиции на родину в Израиль.

"Иван Баканов и привлеченные оперативники СБУ - Спасибо за филигранную работу по розыску! Теперь (точнее еще со вчерашнего дня) процессуальная работа военной прокуратуры. "Беседуем" с теми, кто поспособствовал побегу из аэропорта. Детали позже", - написал Матиос.

Как сообщал "Апостроф", Служба безопасности Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей сотрудников, которые отвечали за экстрадицию Амоса Дов Силвера, основателя сети распространения каннабиса Telegrass.