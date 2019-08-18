В Киеве мужчина зверски убил жену и пытался покончить с жизнью: фото и видео

В субботу, 17 августа, в Соломенском районе Киева мужчина зверски убил жену, после чего сам пытался покончить с жизнью.

Об этом сообщают "Стражи. Еспресо".

Трагедия произошла вечером. Мужчина, предварительно из-за ревности, перерезал горло своей жене, после чего пытался перерезать горло себе.

Отмечается, что медики "скорой" госпитализировали мужчину в крайне тяжелом состоянии. Женщину, которой было около 35 лет, спасти не удалось - она получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работала следственная группа, в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве бездомный жестоко расправился с товарищем, заподозрив его в половых отношениях со своей подругой.