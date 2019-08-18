В Запорожье парочка неадекватов занялась сексом на глазах у детей: видео

В Запорожье парочка неадекватов занялась сексом прямо у многоэтажки в самый разгар дня, когда рядом гуляли дети.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

По словам очевидцев, пара предалась любовным утехам под деревом, не обращая внимания даже на то, что ее снимают. В то же время местные жители выразили возмущение, поскольку совсем рядом играли дети.

Как сообщал "Апостроф", 12 августа в Черновцах неадекватная парочка занялась сексом прямо на летней площадке кафе, из-за чего очевидцам пришлось вызывать полицию. Инцидент произошел на улице Бережанской.

Ранее с мексиканской прыгуньей в воду Долорес Эрнандес Монроз произошел секс-курьез на летней Универсиаде-2019 в итальянском Неаполе. Этот эпизод попал в телетрансляцию.