Известная спортсменка угодила в секс-курьез на престижном турнире: видео

Мексиканская прыгунья в воду Долорес Эрнандес Монроз попала в пикантную ситуацию на летней Универсиаде-2019, которая проходит в итальянском Неаполе.

После прыжка с вышки грудь спортсменки выпала из купальника в тот момент, когда она находилась под водой. Этот эпизод попал в телетрансляцию.

Несмотря на подобный курьез, мексиканка заняла второе место, показав результат 302,15 балла. Чемпионкой стала представительница Китая У Чуньтин с результатом 351,85.

22-летняя Долорес ранее становилась чемпионкой на играх Центральной Америки и Карибского бассейна в 2014 году, выигрывала золотую медаль на Панамериканских играх-2015, а также выиграла летнюю Универсиаду-2017.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летние футболисты попали в секс-скандал.