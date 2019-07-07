RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

7 июля

23:59
Авто слетело в водохранилище: в Харькове произошло опасное ЧП, видео
23:38
Пир во время войны: в Украине разгорелся скандал из-за телемоста с пропагандистами Путина
23:15
Известная спортсменка угодила в секс-курьез на престижном турнире: видео
23:14
С трудом держался на ногах: всплыли неожиданные подробности похищения соратника Гиркина
23:07
На скорости влетел в авто с ребенком: на Одесской трассе произошло жуткое ДТП, фото
22:59
На грузинском телевидении жестко унизили Путина: опубликовано видео
22:35
У США нет уверенности: генерал указал на серьезную проблему с поставкой летального оружия Украине
22:26
Грозы и 8 градусов тепла: синоптики огорчили украинцев прогнозом на неделю
22:15
Бразилия - Перу: стартовые составы
22:06
Водитель заснул за рулем: появилось видео с места ДТП с украинцами в Польше
21:50
ВСУ мощно отомстили боевикам: появились данные о потерях врага на Донбассе
21:34
Тимошенко заявила, что новая власть должна защитить права переселенцев и обеспечить их жильем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известная спортсменка угодила в секс-курьез на престижном турнире: видео

воскресенье, 07 июля 2019, 23:15
переглянути новину українською

Мексиканская прыгунья в воду Долорес Эрнандес Монроз попала в пикантную ситуацию на летней Универсиаде-2019, которая проходит в итальянском Неаполе.

После прыжка с вышки грудь спортсменки выпала из купальника в тот момент, когда она находилась под водой. Этот эпизод попал в телетрансляцию.

Несмотря на подобный курьез, мексиканка заняла второе место, показав результат 302,15 балла. Чемпионкой стала представительница Китая У Чуньтин с результатом 351,85.

22-летняя Долорес ранее становилась чемпионкой на играх Центральной Америки и Карибского бассейна в 2014 году, выигрывала золотую медаль на Панамериканских играх-2015, а также выиграла летнюю Универсиаду-2017.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летние футболисты попали в секс-скандал.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бразилия - Перу - 2:1 Онлайн-трансляция матча

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: