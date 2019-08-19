Под Черкассами маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП, много погибших: фото

В понедельник, 19 августа, в Чернобаевском районе Черкасской области маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП, в результате чего погибли три человека, девять получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Авария произошла на выезде из пгт. Чернобай, столкнулись автомобиль Daewoo Lanos и рейсовый автобус "Богдан" сообщением "Миргород-Черкассы".

Отмечается, что в результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, в результате чего погибли три человека и около 20 пострадали.