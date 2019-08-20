Под Одессой пронесся мощный смерч: опубликовано видео стихии

В понедельник, 19 августа, недалеко от Одессы, на въезде в город, заметили очередной смерч: очевидцам удалось снять его на видео.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале "Одесса live".

Видео было записано из салона проезжавшего мимо автомобиля. На записи можно увидеть вихрь из песка и камней, который движется к проезжей части автомобильной дороги. Многие водители решили изменить направление маршрута, некоторые остановились на обочине, опасаясь двигаться вместе с опасным природным явлением.

К счастью, в этот раз никто не пострадал от неожиданной встречи с торнадо.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", мощные ливни и потоп, которые накрыли Одесскую область в начале августа, унесли жизнь мужчины, который жил в селе Молога, Белгород-Днестровского района.