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Радиация дошла до Украины? Появилось важное заявление о последствиях ядерного ЧП в России

вторник, 20 августа 2019, 20:07
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Радиационный фон в Украине не изменился после взрыва на российском ракетном полигоне вблизи населенного пункта Ненокса Архангельской области России.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Результаты измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений, а именно мощность экспозиционной дозы на всей территории Украины находится в своих привычных рамках, в воздушных пробах не обнаружено дополнительных радионуклидов, которые могут свидетельствовать о прохождении над территорией Украины радиоактивно загрязненных масс", - сообщили в ГСЧС 20 августа.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Архангельске, РФ, врачей местной больницы не предупредили об утечке радиации, когда они оказывали помощь пострадавшим при взрыве в городе Северодвинск. По словам местного врача, сначала пострадавшим неправильно оказывали помощь, поскольку не знали о радиации. В связи с этим с большой вероятностью врачи также могли облучиться.

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