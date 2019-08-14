Мы просто расходный материал: врач раскрыла детали спасения облученных радиацией под Архангельском

В Архангельске, РФ, врачей местной больницы не предупредили об утечке радиации, когда они оказывали помощь пострадавшим при взрыве в городе Северодвинск.

Об этом написала местный врач на одном из сайтов Архангельска.

Она отметила, что сначала пострадавшим неправильно оказывали помощь, поскольку не знали о радиации. В связи с этим с большой вероятностью врачи также могли облучиться.

"Работаю в областной больнице врач – пульмонолог… То что я вчера услышала на общем собрании больницы, о том как наши коллеги не имея средств защиты, не предупрежденные о радиации, пытались спасти этих ребят, и о том что дозиметрический контроль пострадавших был нарушен - ибо проверено было только гамма-излучение, а остальные виды излучения (бета, нейтронное, представляющие опасность для здоровья) не проверены (со слов не было дозиметров), а дезактивация проводилась по факту в приемном отделении персоналом без средств защиты - понимаю одно - мы просто расходный материал", - заявила она.

Врач отметила, что в отличие от коллег не подписывала никаких документов о неразглашении информации и выразила свое возмущения действиям властей.

"Не знаю кто в этом виноват, и кого надо наказать, по крайней мере представители Минздрава не смогли нам ничего объяснить и сами не знают, как так вышло, то концов не найти. Так как я не участвовала в непосредственной помощи пострадавшим, никаких бумаг о неразглашении я не подписывала", - добавила женщина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в соцсетях появилась информация об эвакуации людей из села Ненокса Архангельской области, рядом с которым 8 августа произошел взрыв на морском военном испытательном ракетном полигоне.