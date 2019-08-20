RU  UA  EN

вторник, 20 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 августа

19:10
"Динамо" потеряло одного из легионеров на длительный срок
19:08
В Харькове подросток зверски убил девушку и закопал тело в лесу: подробности трагедии и фото
19:08
Скандал вокруг оскорбления журналистки "слугой народа" показали жесткой фотожабой
19:02
Ольга Фреймут засветилась на новом ТВ-канале: выбор ведущей изрядно огорчил ее зрителей
18:46
Виднеется "флаг" боевиков: сеть встревожило фото с линии разграничения на Донбассе
18:37
Отставка главы "всесильного" суда Киева: стало известно о новом повороте
18:27
Политолог раскритиковал правоохранителей за травлю семьи известного профессора Иванова
18:25
Вердикт суда блокирует инвестиции: Савчук призвал ускориться с решением проблемы оплаты за "зеленую" энергию
18:23
Уничтожили десятки боевиков: появился рассказ о впечатляющей операции ВСУ, фото
18:19
Угрожает не только ей: всплыли неожиданные подробности преследования Славы Каминской
18:12
Цена угля по формуле "Роттердам+" является самой низкой для Украины - итог совещания у президента с участием НАБУ
18:10
В деле скандального топ-чиновника и украинской чемпионки поставлена жирная точка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уничтожили десятки боевиков: появился рассказ о впечатляющей операции ВСУ, фото

вторник, 20 августа 2019, 18:23
переглянути новину українською

В интернете обнародовали рассказ об успешной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была проведена пять лет назад, но детали которой до сих пор не разглашались.

Соответствующий пост на своей странице в Twitter разместил украинский военный, который пишет под ником "Белый Хозяин".

"Ровно 5 лет назад, под Донецком. Три таких чудовища с пулеметами курсировали как огневые точки. Моя группа, использовав военную хитрость, их размолотила. Пару сек, как закончили, видно еще топливо хлещет из пробоин. Больше 30 врагов уничтожили в "крокодилах". Отличный бой!" - написал он.

По словам бойца, террористы были вооружены "Утесами", их преимущество - дистанция. Украинские военные в темноте на их маршруте вручную (для тишины) выкатили БМП и положили рядом труп. Сами рассредоточились по кустам параллельно.

"Расчет на любопытство оправдался… С нашей стороны ни единого раненого. Ни одной награды за это не получено…" - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ нанесли мощный удар по "любимой позиции" пропагандиста Кремля на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: