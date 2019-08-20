Уничтожили десятки боевиков: появился рассказ о впечатляющей операции ВСУ, фото

В интернете обнародовали рассказ об успешной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была проведена пять лет назад, но детали которой до сих пор не разглашались.

Соответствующий пост на своей странице в Twitter разместил украинский военный, который пишет под ником "Белый Хозяин".

"Ровно 5 лет назад, под Донецком. Три таких чудовища с пулеметами курсировали как огневые точки. Моя группа, использовав военную хитрость, их размолотила. Пару сек, как закончили, видно еще топливо хлещет из пробоин. Больше 30 врагов уничтожили в "крокодилах". Отличный бой!" - написал он.

По словам бойца, террористы были вооружены "Утесами", их преимущество - дистанция. Украинские военные в темноте на их маршруте вручную (для тишины) выкатили БМП и положили рядом труп. Сами рассредоточились по кустам параллельно.

"Расчет на любопытство оправдался… С нашей стороны ни единого раненого. Ни одной награды за это не получено…" - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ нанесли мощный удар по "любимой позиции" пропагандиста Кремля на Донбассе.