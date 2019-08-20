Загадочное исчезновение матери с дочерью под Киевом: в деле всплыла резонансная деталь

Исчезнувшую между Киевом и Броварами Надежду Головач могли похитить вместе с ее дочерью из-за долгов.

Об этом сообщают "Факты".

Как отмечается, Надежда Головач является владелицей гостиничного комплекса в Броварах. Как утверждают журналисты, в среде местных бизнесменов говорят, что похитили Надежду, вероятно, из-за ее долгов.

Напомним, 17 августа 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали из Броваров в столицу на кроссовере Toyota Rav4, но по пути исчезли. 19 августа под Киевом в поле нашли их автомобиль, где обнаружили документы и вещи пропавших женщин.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля под Днепром пропала 19-летняя Андриана Козинец, а через два дня, 25 июля, ее обнаружили мертвой в посадке за селом, где она жила.