Они были везде: как "воры в законе" помогали Путину захватывать Крым

Именно благодаря поддержке "воров в законе" и лидеров бандитских группировок российским спецслужбам удалось при захвате Крыма заблокировать украинских военных.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы НПУ, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он привел цитату из книги "Воры" британского профессора Марка Галеотти: "С самого начала кампания Москвы по отделению Крыма от Киева зависела от альянса с локальным преступным миром полуострова. Считается, что Сергей Аксенов, премьер нового крымского региона, имеет "воровское" прошлое, а в 1990-е годы носил кличку Гоблин и был членом ОПГ "Сейлем".

"Действительно анализируя имеющуюся информацию, а также ту информацию, которую я получал в 2014 году, могу также утверждать, что именно благодаря поддержке "воров в законе", а также лидеров преступных группировок, действующих в то время на территории АР Крым, на начальном этапе были организованы блокировки и захват наших воинских частей.

Почему им это удалось? Потому что они были везде: и в Верховной Раде АРК, и в Правительстве, и в правоохранительных органах АР Крым", - отметил Аброськин.

Он подчеркнул, что "воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции: "Они активно участвуют во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители в последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны".

По его словам, сейчас это уже руководители мафиозных кланов, сфера их преступного влияния распространяется от контроля за сбором денег, полученных преступниками за совершение обычных разбойных нападений, завладений автомобилями, до контроля в сфере энергетики, добычи природных ресурсов Украины.

"Страны Евросоюза, США, Великобритании, защищая свои страны, закрыли двери для "воров в законе" и лидеров преступных группировок. Даже Россия усилила ответственность и только Украина остается их последним европейским "форпостом-убежищем", страной, где свободно себя чувствуют "воров в законе". Их количество, тех, кто прибывают из РФ и других постсоветских стран, с каждым годом увеличивается, и это уже угроза для национальной безопасности нашей страны.

Для борьбы с этим преступным миром нужен соответствующий закон. Я надеюсь, что новый состав ВР Украины примет закон, который усилит ответственность и благодаря этому "воры в законе", лидеры преступных группировок и их стая будут всевозможными путями избегать нашей страну", - написал Аброськин.

Как сообщал "Апостроф", бывший главарь боевиков ДНР, участвовавший также в оккупации Крыма, Игорь Гиркин (Стрелков), заявил, что большей части населения полуострова было "плевать" на то, какой будет власть в Крыму.