Под Киевом задержали за ограбление экс-чиновников МВД Грузии, воевавших на Донбассе: фото и видео

На трассе Киев - Борисполь задержаны трое злоумышленников, которые ворвались в один из домов села Артемовка Киевской области и ограбили его.

Как сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, в доме преступники напали на хозяина и его супругу, после чего связали их. Из жилья пострадавших они вынесли ценные вещи и крупную сумму денег. Также они завладели автомобилем Lexus, на котором скрылись с места преступления.

По месту временного проживания задержанных, которые оказались иностранцами, сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранаты, пистолеты, автоматы.

По данным грузинских СМИ, задержанными оказались местные граждане 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. Известно, что Гочадзе до 2013 года был начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Также в МВД работали Занадзе и Хуцишвили. Все трое принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в июне президент Украины Владимир Зеленский дал украинское гражданство Занадзе и Хуцишвили.