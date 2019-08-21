В Киеве прохожий вступился за подростков и получил пулю: фото и видео

В Киеве мужчина заступился за подростков, в результате чего получил огнестрельное ранение руки.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел по улице Ивана Мазепы. Здесь двое мужчин набросились на двух подростков с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней. Прохожий решил заступиться, после чего получил пулю в руку.

Нападавшие скрыли с места инцидента на автомобиле, после чего в столице ввели план "Перехват". Спустя час в Подольском районе задержали трех человек 1998, 1996 и 1978 годов рождения.

На месте стрельбы был обнаружен пистолет и девять патронов к нему.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Чернигове задержали двоих подозреваемых в убийстве мужчины и женщины.