Погибли, держась за руки: появился рассказ о паре, которая заживо сгорела в "Токио Стар"

Погибшие при пожаре в отеле "Токио Стар" 24-летний Евгений и 23-летняя Маргарита заехали в Одессу только на один день, и после ночевки в гостинице должны были отправиться домой в Киев.

Об этом со ссылкой на сестру погибшего Евгения, Анну, сообщает ТСН.

"Я до последнего не верила, что с Женей это случилось. Все думала, что у него, может, телефон украли или что-то еще. Мы вместе отдыхали в Росейке (Татарбунарский район Одесской области), но они хотели заехать в Одессу погулять, потому что никогда там не были. Женя говорил, что хоть и служил в Одессе (в пограничных войсках), но на море там никогда не был. И они заехали на один день в Одессу, и должны были уже 17 августа ехать в Киев", - рассказала сестра Евгения.

"В 23:16 они еще были на связи 16 августа, а рано утром мне позвонил его друг, с которым они в Одессе встречались. Они гуляли, потом друг провел их до отеля, еще говорил – "оставайтесь на ночь у меня". Но брат мой говорил "хочу побыть с Маргаритой наедине"", - добавила Анна.

Как рассказала женщина, Евгений и Маргарита работали поварами в престижном ресторане столичного Гидропарка – они там познакомились, и на момент семейного отдыха на море встречались лишь два-три месяца, но Женя после приезда с моря собирался повести любимую в ЗАГС.

"Он о ней все говорил "Маргариточка, Маргариточка". Она к нам в гости приезжала, мы дружили, все было хорошо. Он хотел жениться. Все время говорил мне: "Аня, приедем с моря, поженимся". Он был очень влюблен в Маргариту. Думаю, что и она в него, потому что они даже умерли держа друг друга за руки", - говорит родственница погибшего.

По словам Анны, Маргарита была единственной дочерью у матери и очень заботилась о ней, постоянно о ней вспоминала. Сестра Евгения говорит, была бы рада видеть Маргариту своей невесткой.

"Они были очень красивой парой. Он высокий, она высокая красивая брюнетка, фигура красивая, он мужчина видный. Мы ими любовались. Я ее считаю своей невесткой, как бы там не было. Она была с Женей, и в последние минуты она была с ним", - поделилась Анна.

Как ранее сообщал "Апостроф", 19 августа в Одесской области провели в последний путь еще одну молодую пару, которая погибла в "Токио Стар": 18-летнюю Ольгу Романюк и 17-летнего Николая Кравченко.