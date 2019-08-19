Смертельный пожар в отеле Одессы: появилось важное уточнение и данные о жертвах

Опознаны тела уже шестерых погибших в сгоревшем одесском отеле "Токио Стар", где погибли 9 человек, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает издание "Думская".

Среди жертв пожара пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза.

В деле о пожаре уже есть задержанные, в частности, это бизнесмен Вадим Черный - владельца отеля "Токио Стар". Ранее говорилось, что также еще задержали троих человек.

Также по данным информагентства УНИАН, информацию региональных СМИ о трех задержанных в одесской прокуратуре не подтвердили.

"Мы не исключаем, что проходят определенные следственные действия, но никого больше не задерживали", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара, в том числе – умышленный поджог.

Как сообщал "Апостроф", в интернете опубликовали видео внутри сгоревшего отеля в Одессе "Токио Стар".