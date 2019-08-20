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Под Одессой похоронили пару, заживо сгоревшую в отеле "Токио Стар": фото возлюбленных

вторник, 20 августа 2019, 12:51
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В понедельник, 19 августа, в Одесской области провели в последний путь 18-летнюю Ольгу Романюк и 17-летнего Николая Кравченко, которые сгорели в отеле "Токио Стар".

Об этом сообщает ресурс zachem.com.ua.

Пара влюбленных молодых людей сгорели заживо в одесской гостинице "Токио Стар" в ночь на 17 августа. Их похоронили в родном городе Балта под Одессой.

"Во время пожара в гостинице "Токио Стар" погибли двое балтян - Ольга Романюк и Николай Кравченко. Молодые люди, наполненные любовью к жизни, любовью и планами на будущее… Выражаем искренние соболезнования семьям, которые потеряли детей, и разделяем боль утраты... Балта прощается с Ольгой и Николаем сегодня. В городе, районе, как и по всей области, объявлен траур", - говорится в сообщении.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара, в том числе – умышленный поджог.

Как сообщал "Апостроф", эксперты не подтвердили одну из версий начала пожара в одесском отеле "Токио Стар", согласно с которой здание отеля подожгли для того, чтобы скрыть убийство.

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