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Появились новые детали задержания в Покровске неадеквата в футболке с символикой ДНР

среда, 21 августа 2019, 11:34
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В сети появилось новое видео по поводу задержания молодого человека в футболке с запрещенной в Украине символикой террористической организации ДНР в городе Покровске Донецкой области.

Видео опубликовал ветеран АТО и активист Борис Овчаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что будет оформлять заявление по поводу использования задержанным запрещенной символики.

"История продолжается, сейчас (парня) везут в городское отделение полиции. Я полностью сопровождаю и напишу заявление на все действия, что я расцениваю это как пропаганду, расцениваю как использование запрещенной символики на территории Украины… Приехали в отделение, буду писать заявления, будем оформлять этого сепаратиста", - заявил ветеран АТО.

Также автор видео отметил, что ему и другим активистам удалось добиться смены руководства местного отделения полиции. Представление нового начальника полиции Покровска состоялось 21 августа.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Крыму при невыясненных обстоятельствах погиб сепаратист, сооснователь объединения "Севастополь-Крым-Россия" Святослав Компаниец.

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