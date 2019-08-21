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Пропавших под Киевом мать и дочь убили: жуткие детали и видео задержания преступников

среда, 21 августа 2019, 00:04
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Исчезнувших между Киевом и Броварами 53-летнюю Надежду Головач и ее 31-летнюю дочь Юлию Зайковскую убили, подозреваемые в преступлении задержаны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Лариса Сарган.

По ее словам, убийство женщин раскрыто, задержаны четверо подозреваемых.

"Как выяснилось, бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленное убийства. Жизнь двух человек заказчики оценили в $50 тыс.!" - отметила Сарган.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля под Днепром пропала 19-летняя Андриана Козинец, а через два дня, 25 июля, ее обнаружили мертвой в посадке за селом, где она жила.

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