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"Работают" парой: наглые воры в Киеве попали на фото

среда, 21 августа 2019, 21:59
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В интернете обнародовали фотографии воров, которые ограбили кассира в Киеве.

Соответствующий пост размещен на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 20 августа, в супермаркете "VARUS" по ул. Волынской, 37.

"Пара (парень и девушка на фото) в ходе размена денежных средств на кассе (по старой схеме - крупные купюры на мелкие) незаконно завладела суммой в размере 3 000 грн, обращаемся ко всем жителям Киева и в особенности к тем, кто проживает в районе Караваевых Дач и ул. Волынской, с просьбой опознать эту пару", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что из-за ограбления кассиру пришлось заложить свои личные деньги.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты показали, как живут в Киеве вокзальные воры.

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