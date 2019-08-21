Россия отпустила в Украину политзаключенного из "Правого сектора": фото

Российские силовики отпустили из-под стражи украинского политзаключенного Романа Терновского, которого осудили в РФ за участие в организации "Правый сектор", которую тут признали запрещенной.

Об этом сообщает "Объединение родственников политзаключенных Кремля".

"Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. Человек вообще не имеет денег и любых иных ресурсов", - отмечают активисты.

Как известно, Терновского задержали в октябре 2017 года на пути в Ростов-на-Дону. В РФ его приговорили к двум годам лишения свободы по статье за "участие в деятельности экстремистской организации".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России раскрыли данные по освобождению 5 украинских политзаключенных.