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СБУ рассказала, как имитировала заказное убийство матери с дочкой: фото

среда, 21 августа 2019, 11:43
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В Службе безопасности Украины раскрыли детали операции по имитации заказного убийства Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковской под Киевом.

В пресс-службе ведомства отмечают, что к ним поступила информация о планах жителя Броваров Киевской области заказать убийство своей супруги и дочери. Известно, что убийство он "заказал" из-за споров по разделу имущества после развода.

К инциденту причастна и новая супруга мужчины, вместе с которой он предлагал исполнителю убийства 50 тысяч долларов.

"Для предупреждения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитация убийства гражданок. Для подтверждения заказчику сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении", - сообщили в СБУ.

Заказчик и его супруга задержаны. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Ранее "Апостроф" публиковал фото и новое видео задержания подозреваемых.

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