Заказное убийство мамы с дочкой под Киевом: фото и новое видео задержания подозреваемых

По делу о заказном убийстве Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковской в Киеве задержаны четыре подозреваемых.

Об этом в Facebook сообщил глава полиции Киевской области Андрея Небитов.

Он напомнил, что заказчиком преступления стал бывший муж погибшей, который таким образом хотел "облегчить" раздел имущества после развода. Убийцам организатор двойного убийства заплатил 50 тысяч долларов.

По словам Небитова, в данный момент задержаны все причастные к резонансному преступлению.

"Шикарная оперативная комбинация. Спасибо полицейским и Службе безопасности Украины", - написал он.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля под Днепром пропала 19-летняя Андриана Козинец, а через два дня, 25 июля, ее обнаружили мертвой в посадке за селом, где она жила.