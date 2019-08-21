В истории с "убийством" матери с дочкой под Киевом произошел невероятный поворот

Надежда Головач и ее дочь Юлия Зайковская, которых считали убитыми киллером под Киевом, оказались живы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Так, полицейские смогли перехватить информацию о заказе убийства, после чего была проведена специальная операция, по ходу которой задержали заказчика преступления - бывшего мужа Надежды Головач – Александра Головач.

Как известно, мужчина заказал убийство своих близких из-за споров по поводу разделения имущества. Он понимал, что у него не выйдет отсудить собственность жены, после чего принялся к радикальным мерам.

Ранее "Апостроф" публиковал фото и новое видео задержания подозреваемых. Убийцам организатор двойного убийства заплатил 50 тысяч долларов.