Мужчина в отчаянии выпрыгнул из окна: опубликованы фото и видео смертельного пожара в Киеве

Ранним утром 22 августа в Киеве в результате пожара в квартире многоэтажного дома погибла женщина, еще один человек госпитализирован.

Как сообщает "Информатор", трагедия произошла по адресу бульвар Вацлава Гавела, 43а. Здесь горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.

Прибывшие на место пожарные увидели, что огонь уже практически полностью охватил квартиру, пламя вырывалось из окна и могло распространиться на этажи выше.

На подоконнике одной из комнат, где бушевало пламя, сидел мужчина, который кричал о помощи. В один из моментов он выпрыгнул вниз. К счастью, ему удалось выжить, сейчас он находится в больнице.

Уже известно, что в результате инцидента погибла женщина 1982 года рождения. Предварительно, она задохнулась.

Причины возгорания выясняются.

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