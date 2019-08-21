Огонь поднимается до неба: в Полтаве вспыхнул "адский" пожар, видео

В среду, 21 августа, в Полтаве вспыхнул "адский" пожар на складах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "PTV Полтавское телевидение", публикуя видео с места ЧП.

Пожар вспыхнул в районе Боженко на складе "Новой почты".

"По состоянию на 21:35 директор по корпоративным коммуникациям "Новой почты" Яна Нестерчук сообщила, что возгорание произошло в помещении, которое используют для нужд компании, посылки там не хранят. Раненых в результате пожара нет", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в районе Большой Окружной дороги в Святошинском районе Киева произошел масштабный пожар - горели склады.

Также стало известно, что опознаны тела уже шестерых погибших в сгоревшем одесском отеле "Токио Стар", где погибли 9 человек, в том числе и ребенок.