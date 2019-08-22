Названа фамилия погибшего на Донбассе 20-летнего бойца: опубликованы фото

В результате боевых действий на востоке Украины погиб 20-летний житель села Набруско Волынской области Дмитрий Пилипчук.

Как сообщает в Facebook Андрей Линдюк, похороны защитника родины запланированы на 23 августа.

"Соболезнования всем родным и близким. Вечная память Герою-защитнику... По предварительной информации похорон планируется на пятницу.

P. S. Мною принято решение об отмене всех районных развлекательных мероприятий приуроченных Дню Независимости Украины. Скорректированную программу мер опубликую в течение дня", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали видео, на котором зафиксированы удары ВСУ по вражеским позициям на Донбассе.