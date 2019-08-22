ВСУ уничтожили базу боевиков со всей военной техникой: появилось полное видео спецоперации

Украинские военнослужащие провели фантастическую операцию в зоне боевых действий на Донбассе, ликвидировав два десятка боевиков.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Отложите на 8 минут свои дела и посмотреть это видео, по возможности на большом экране, оно стоит того. Наша славная пехота постаралась. Самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на востоке Украины", - написал он.

В результате удара погибли 20 боевиков, еще 11 сепаратистов получили ранения. Также были уничтожены ЗРК "Стрела-10", командно-штабная машина, два БМП, шесть грузовиков "УРАЛ", четыре грузовика "КАМАЗ", грузовой кран и армейский джип.

Как сообщал "Апостроф", ВСУ нанесли мощный удар по "любимой позиции" пропагандиста Кремля на Донбассе.