На Донбассе зафиксировано нетипичное поведение боевиков

С начала суток 23 августа обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе со стороны боевиков зафиксировано не было.

Об этом сообщили на брифинге в пресс-центре ООС.

"На протяжении текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", – отмечается в сообщении.

В то же время, подчеркивается, что днем ранее, 22 августа, боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня, стреляя из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Станице Луганской на Донбассе боевики установили флаг так называемой ЛНР в нескольких метрах от линии разграничения на мосту, который намерены ремонтировать украинские военнослужащие.