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Боевики ДНР массово умирают: в сеть попали фото свежего "груза 200"

понедельник, 19 августа 2019, 09:11
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В сети опубликовали список нового "груза 200" боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Так, стало известно, что 15 февраля этого года ликвидировали Саввина Виталия Олеговича. Он проживал в городе Золотое Луганской области, а родился 3 ноября 1991 года.

6 мая 2019 года очередным "грузом 200" стал боевик Герасименко Юрий Алексеевич по кличке "Гиря". Обстоятельства его смерти требуют уточнения. Он родился 25 сентября 1971 года в городе Александровск Луганской области. Известно, что он принимал участие в боях под Дебальцево в 2015 году в составе экипажа из 2-го казачьего батальона так называемой ЛНР.

Боевик Борисенко Егор Владимирович по кличке"Пикассо" умер от сахарного диабета 17 августа. Он родился в российском городе Сургут 04 июля 1983 года. Отмечают, что скончался он, скорее всего, в РФ.

Также "бригада 200" пополнилась боевикомСкопенок Александром Витальевичем из Горловки. Родился он 18 декабря 1996 года, а умер по неизвестным причинам 16 августа 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе после попадания пули в печень скончался российский наемник Никита Дубинов из города Сысерть, РФ.

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