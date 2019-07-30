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В Киеве произошло опасное ЧП со стрельбой: опубликованы фото

вторник, 30 июля 2019, 07:01
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В понедельник, 30 июля, в Днепровском районе Киева произошла стрельба, в результате чего была ранена девушка.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился около 22:00 на улице Ивана Миколайчука у рынка "Березняки". Там произошел конфликт между супружеской парой, которая гуляла с маленькой собакой, и компанией парней с девушками.

Очевидцы рассказали несколько версий случившегося. По одной из них, вследствие конфликта молодые парни перешли на повышенный тон с мужчиной, однако тот достал пистолет и совершил несколько выстрелов. Один из них попал в ногу девушке. После этого стрелок, вместе со своей возлюбленной и питомцем, покинул место происшествия.

Резиновая пуля вошла в переднюю часть бедра. Девушку госпитализировали врачи скорой медицинской помощи. Они отметили, что ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители, которые также прибыли на место, быстро установили местопребывание подозреваемого и нашли его недалеко от дома. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 29 июля в Харькове мужчина, одетый в черное, устроил стрельбу, погиб парень.

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