Притула ответил на агрессивные нападки из-за резонансного ДТП, которое совершила его теща

Ведущий и артист Сергуй Притула прокомментировал сообщения ему об аварии с его тещей Лилией Сопельник, которая 22 августа сбила мать с ребенком.
Об этом написал шоумен на своей странице в Facebook.
Он начал с того, что в последние дни фамилию Притула все чаще начали писаться в новостях о ДТП.
"И я лично, и моя семья, максимально искренне сочувствуем семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены. Ни я лично, ни моя жена, не оказывали попыток "порешать" вопросы с судьями или прокурорами. Лично я, как муж своей жены, конечно же, предложил маме своей женщины помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшего семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь. На что я лично надеюсь. Здоровья сына и мамы - это основной приоритет в этой ситуации", - написал ведущий.
Он заявил журналистам, что не был свидетелем аварии, потому ничего не может рассказать о ней и прокомментировать.
"И я буду благодарен всем, если общественность и журналисты не будут искать виновных в совершенном среди людей, которые никоим образом не причастны к инциденту. Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку, не являлся свидетелем события", - отметил Притула.
Он также подчеркнул, что ему жаль, что так случилось.
"Просьба к журналистам не "штурмовать" звонками. Для вас этот инцидент - это обыденность, а для двух семей - трагедия. Продолжается досудебное следствие. Далее будет суд. Они прояснят ситуацию и расставят точки над "і".
Пользователи сети ранее оставили множество комментариев под постами про ДТП, адресованных Сергею Притуле:
"Мало того что шутки тупорылые, ведущий тупорылого канала так еще и теща тупорылая путает педали. А правую руку с левой она тоже путает? Так это уже диагноз. Пе*да тупорылая. Как она спать теперь будет? Крепко?"
"Як справа с тещею? Все Ок? Жива здорова и в Хомутиника вдома? Чи в цьому питанні ви не член сім'ї? В цьому питанні ви за Україну, а теща за Медведчука?"
Как сообщал "Апостроф", Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Лилии Сопельник, тещи Сергея Притулы и Виталия Хомутынника, подозреваемой в наезде автомобилем на женщину и ее 9-летнего сына.