Из-за "уставшего" моста в Харькове открыто уголовное дело: новое видео

Полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста под Харьковом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины", - отмечают правоохранители.

Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", аварийное разрушение моста через железную дорогу на трассе М-18 в Харькове произошло, по информации "Укравтодора", из-за "динамического удара перегруженной фуры".