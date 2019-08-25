В "Укравтодоре" объяснили причину внезапной "усталости" моста в Харькове

Аварийное разрушение моста через железную дорогу на трассе М-18 в Харькове произошло, по предварительной информации, из-за "динамического удара перегруженной фуры".

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодоре").

"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, передвигавшихся по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", - подчеркивают в пресс-службе агентства.

В "Укравтодоре" отмечают, что согласно экспертизе Харьковского автодорожного института, проведенной в мае 2018 года, мост, (построенный в 1977 году) квалифицировался как работоспособный и к категории аварийных не относился.

По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции мостового сооружения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео как в Киеве с пешеходного моста с Почтовой площади на Труханов остров упала часть бетонной конструкции.