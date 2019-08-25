Настоящий "слуга": сеть взбудоражило видео развлечений Богдана на День Независимости во Франции

Пользователей интернете взбудоражило видео, на котором зафиксировано, как глава Офиса президента Украины Андрей Богдан развлекался на День Независимости на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.

Соответствующее видео обнародовало издание "Страна.ua".

Андрей Богдан посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera. Он веселился в шумной компании и возглавил процессию девушек, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

Также на фото показали, как выглядит ресторан L'Opera снаружи и внутри.

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На кадры бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", эксперты и журналисты составили новый список 100 самых влиятельных украинцев: второе место занял глава Офиса президента Андрей Богдан.