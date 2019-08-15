Обнародован топ-100 самых влиятельных людей Украины: полный список

Эксперты и журналисты составили новый список 100 самых влиятельных украинцев: впервые его состав обновился сразу на 35 имен.

Список был опубликован на сайте издания "Новое время".

Возглавил рейтинг президент страны Владимир Зеленский, второе место занял глава Офиса президента Андрей Богдан, а третьим стал Ринат Ахметов - владелец группы компаний СКМ и самый богатый человек Украины.

Замыкают список 24 украинских моряка, которых Россия захватила 25 ноября 2018 года в Керченском проливе и до сих пор удерживает незаконно.

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Как отмечается, список наиболее влиятельных людей страны был сформирован при участии 74 экспертов. Редакция "Нового времени" составляет подобный перечень 13-й раз (с учетом аналогичного рейтинга, выпускавшегося журналом "Корреспондент "вплоть до 2013 года включительно). Главной особенностью нынешнего списка стало его кардинальное обновление: в нем появилось сразу 35 новых имен. Ранее средний уровень обновления рейтинга Топ-100 самых влиятельных, публикуемого редакцией НВ, составлял максимум 5–10%. А в 2019-м эта доля составила 35%.

"Электоральная революция", "тотальное озеленение", "смена политических элит" - такими словами эксперты рейтинга топ-100 описывают изменения, которые случились в украинских элитах в этом году. Убедительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах и последовавший за этим триумф его партии по итогам парламентской кампании перезагрузили систему власти в Украине. И одновременно подчеркнули, что в стране остается кое-что неподвластное даже подобным переменам", – пишет журналист Иван Верстюк в материале, сопровождающем рейтинг.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован список топ-100 самых богатых украинцев.