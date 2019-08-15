RU  UA  EN

четверг, 15 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 августа

14:48
Боевики заявили о задержании очередного "украинского шпиона": видео
14:43
В Раде намечается большая оппозиция против Зеленского: что известно
14:37
Не стоит выходить на улицу: в Болгарии устроили истерию перед футбольным матчем в Украине
14:27
В центре Киева произошло "президентское" ЧП: опубликовано фото
14:15
НАБУ обязали открыть дело против Луценко: в чем его обвиняют
14:05
53-летняя Холли Берри отказалась от бюстгальтера: теперь ее грудь - самая обсуждаемая тема дня
13:54
Задержание Грымчака: адвокат обнародовала интересные подробности
13:44
ІТ-решения и высокие зарплаты в "Укрлендфарминге" практически остановили кражи на производстве - Владимир Бабий
13:44
Впечатляющая сумма: стало известно, сколько денег "Динамо" потеряло при Хацкевиче
13:35
Ким Кардашьян показала, как выглядела в бурные 90-е: и это два совершенно разных человека
13:25
Обнародован топ-100 самых влиятельных людей Украины: полный список
13:22
Полицейские попали в жесткое ДТП на светофоре в Киеве: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обнародован топ-100 самых влиятельных людей Украины: полный список

четверг, 15 августа 2019, 13:25
переглянути новину українською

Эксперты и журналисты составили новый список 100 самых влиятельных украинцев: впервые его состав обновился сразу на 35 имен.

Список был опубликован на сайте издания "Новое время".

Возглавил рейтинг президент страны Владимир Зеленский, второе место занял глава Офиса президента Андрей Богдан, а третьим стал Ринат Ахметов - владелец группы компаний СКМ и самый богатый человек Украины.

Замыкают список 24 украинских моряка, которых Россия захватила 25 ноября 2018 года в Керченском проливе и до сих пор удерживает незаконно.

01.jpg
1 / 1
03.jpg
1 / 1
07.jpg
1 / 1
10.jpg
1 / 1
06.jpg
1 / 1
09.jpg
1 / 1
08.jpg
1 / 1
05.jpg
1 / 1
04.jpg
1 / 1
02.jpg
1 / 1

Как отмечается, список наиболее влиятельных людей страны был сформирован при участии 74 экспертов. Редакция "Нового времени" составляет подобный перечень 13-й раз (с учетом аналогичного рейтинга, выпускавшегося журналом "Корреспондент "вплоть до 2013 года включительно). Главной особенностью нынешнего списка стало его кардинальное обновление: в нем появилось сразу 35 новых имен. Ранее средний уровень обновления рейтинга Топ-100 самых влиятельных, публикуемого редакцией НВ, составлял максимум 5–10%. А в 2019-м эта доля составила 35%.

"Электоральная революция", "тотальное озеленение", "смена политических элит" - такими словами эксперты рейтинга топ-100 описывают изменения, которые случились в украинских элитах в этом году. Убедительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах и последовавший за этим триумф его партии по итогам парламентской кампании перезагрузили систему власти в Украине. И одновременно подчеркнули, что в стране остается кое-что неподвластное даже подобным переменам", – пишет журналист Иван Верстюк в материале, сопровождающем рейтинг.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован список топ-100 самых богатых украинцев.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разгул непогоды: что происходит в Украине и чего ждать дальше

Крым на сухом пайке: как оккупанты потребовали напоить их из Днепра

Игра в козлодрание под Киевом: яркие фото эпичного фестиваля

Мокрый запад и адская жара на востоке: прогноз погоды на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: