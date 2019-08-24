Стало известно, почему Богдана не было на праздновании Дня Независимости: интересные детали

Глава Офиса президента Андрей Богдан не появился на праздничных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, так как был гостем на свадьбе юриста Андрея Довбенко на Лазурном берегу Франции.

ШЕСТВИЕ ДОСТОИНСТВА И МАРШ ВЕТЕРАНОВ В КИЕВЕ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает издание "Новое время", ссылаясь на собственные источники.

Богдана не было ни на официальном шествии в честь праздника, ни на торжественном приеме, устроенном после президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце в центре Киева.

Источник издания отметил, что Богдан 23 августа посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.

"Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко", - пишут "Нашi грошi".

Журналист Соня Кошкина подтверждает, что Богдан не смог присутствовать в Киеве, потому что находится во Франции.

"Когда собиралась на президентский прием, коллеги просили уточнить у гн. Богдана, не передумал ли он относительно ненужности "старых" журналистов", - говорит Кошкина.

"Честно пыталась найти Андрея Йосифовича в Мариинском <...> Искала, но не нашла. Ведь его там не было. Причина проста: Богдан на отдыхе. На Лазурном берегу Франции. Ницца, Монако, вот это вот все. Хорошие места, понимаю его", - написала Кошкина в своем канале в Telegram.

Как сообщал "Апостроф", эксперты и журналисты составили новый список 100 самых влиятельных украинцев: второе место занял глава Офиса президента Андрей Богдан.