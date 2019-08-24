Стало известно, почему Богдана не было на праздновании Дня Независимости: интересные детали

Глава Офиса президента Андрей Богдан не появился на праздничных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, так как был гостем на свадьбе юриста Андрея Довбенко на Лазурном берегу Франции.
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Об этом сообщает издание "Новое время", ссылаясь на собственные источники.
Богдана не было ни на официальном шествии в честь праздника, ни на торжественном приеме, устроенном после президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце в центре Киева.
Источник издания отметил, что Богдан 23 августа посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.
"Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко", - пишут "Нашi грошi".
Журналист Соня Кошкина подтверждает, что Богдан не смог присутствовать в Киеве, потому что находится во Франции.
"Когда собиралась на президентский прием, коллеги просили уточнить у гн. Богдана, не передумал ли он относительно ненужности "старых" журналистов", - говорит Кошкина.
"Честно пыталась найти Андрея Йосифовича в Мариинском
Как сообщал "Апостроф", эксперты и журналисты составили новый список 100 самых влиятельных украинцев: второе место занял глава Офиса президента Андрей Богдан.