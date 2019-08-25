Названо имя погибшего на Донбассе украинского бойца: опубликовано фото

В воскресенье, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб Виталий Собко, военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщает в Facebook Ланивецкий районный военный комиссариат.

Виталий Олегович Собко жил в селе Барсуки Ланивецкого района Тернопольской области. Ему было всего 20 лет.

"25 августа 2019 г. во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных Сил, погиб наш земляк, военнослужащий 35-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия. В скорби и молитве низко склоняем головы, отдавая дань памяти верному сыну Украины. Вечная память и слава герою!"- говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе во время вражеских обстрелов были ранены четверо военных ВСУ, один боец во время эвакуации в медучреждение скончался.