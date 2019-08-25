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В Днепре дети подожгли ребенка на улице: подробности жуткого ЧП и фото

воскресенье, 25 августа 2019, 16:59
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В Днепре во время детской игры одного из маленьких ребят облили бензином и подожгли.

Об этом сообщают волонтеры, которые помогают семье мальчика.

"Кирюша Яцун играл со всеми детьми во дворе, были дети и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджег. Мама одна воспитывает единственного сыночка, отец ребенка умер. Кирюша, как и много деток, должен был идти 1 сентября в 3 класс", - рассказала волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.

Родители написали заявление в полицию.

"Сейчас мальчик стабилен, он пришел в себя, находится в реанимации после операции. У него ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Ребенку предстоит ряд операций и реабилитация", - констатируют врачи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", были раскрыты новые детали убийства Анастасии Ковалевой, которую заживо поджег ее ревнивый сожитель Виталий Чайковский.

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