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Смерть в Запорожье облитой бензином девушки: родители погибшей и ее убийцы раскрыли важные факты, видео

вторник, 13 августа 2019, 06:58
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В эфире программы "Касается каждого" раскрыли новые детали убийства Анастасии Ковалевой, которую заживо поджег ее ревнивый сожитель Виталий Чайковский.

По словам родственников и знакомых погибшей, в день нападения Чайковский отпустил сожительницу с подругой на пляж, хотя раньше запрещал ей делать это. Когда девушка была на отдыхе, он присылал ей сообщения угрожающего характера, после чего девушка отправила ему снимок с пустым пляжем и пригласила его к себе.

По мнению родственников, именно данный инцидент спровоцировал их ссору.

Родители Чайковского заявили, что не осуждают своего сына. Они настаивают на том, что все произошло случайно.

Мама погибшей рассказала, что родители Виталия даже не приезжали к девушке в больницу и никак не пытались помочь.

Также в студии выяснилось, что Виталий неоднократно поднимал руку на Настю, но она никогда никому об этом не говорила.

Напомним, 2 июля в Хортицком районе Запорожья мужчина облил бензином и поджег женщину. Вскоре выяснилось, что пострадавшая - это 22-летняя Анастасия Ковалева, нападавший - ее жених. Девушка попала в реанимационное отделение больницы с ожогами почти 90% тела, ее состояние врачи называли крайне тяжелым.

Во время одной из операций сердце Ковалевой остановилось, но медикам удалось ее откачать. Родные девушки собирали деньги на ее лечение за границей, но, несмотря на все усилия врачей, 10 июля пострадавшая умерла.

По словам виновника трагедии, 28-летнего Виталия Чайковского, он поссорился с любимой, выпил и решил ее проучить. Мужчина на суде утверждал, что не хотел нанести вред девушке, а просто собирался "скрепить отношения". Суд избрал ему меру пресечения в виде 60 дней ареста. После смерти Ковалевой прокуратура переквалифицировала дело: Чайковскому инкриминируют не покушение, а умышленное убийство с особой жестокостью.

Как сообщал "Апостроф", Виталию Чайковскому изначально грозило пожизненное тюремное заключение.

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