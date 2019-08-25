В Днепре грабитель открыл огонь по полицейскому: подробности ЧП и фото

В воскресенье, 25 августа, в Днепре вооруженный злоумышленник открыл огонь по полицейскому, в результате чего тот получил ранение ноги.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Инцидент произошел в Индустриальном районе города.

"Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слободского проспекта. Обладая оперативной информацией об указанном преступлении, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Галушко заметил подозреваемого. При попытке его задержать, злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника удалось поймать, он скрывался в своей квартире. Также патрульные обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК.

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