RU  UA  EN

воскресенье, 25 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 августа

16:31
Известный российский режиссер разбился в страшном ДТП: момент попал на видео
16:25
Карпаты - Заря: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины
16:18
Подруга Роналду рассказала эксклюзивные подробности отношений с португальцем: фото
15:58
Они могут только так обнять отцов: сеть растрогали фото с детьми погибших бойцов ВСУ
15:40
Под Киевом произошло смертельное ДТП с фурой: подробности и фото с места
15:27
Ломаченко удивил заявлением о завершении карьеры
15:15
Настоящий "слуга": сеть взбудоражило видео развлечений Богдана на День Независимости во Франции
15:02
Юная украинка защитила титул чемпионки мира в тяжелой схватке: видео
14:54
Едва стояла на ногах: на курорте Кирилловка "отметилась" пьяная мать с ребенком, видео
14:45
На Донбассе погиб боец ВСУ, много раненых: тревожные новости с фронта
14:36
Интерпол не допустит розыска экс-главы НКРЭКУ Вовка по делу "Роттердам+" - Москаль
14:24
Слышал, как убивали товарищей: боец ВСУ рассказал об ужасах плена на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Днепре грабитель открыл огонь по полицейскому: подробности ЧП и фото

воскресенье, 25 августа 2019, 14:11
переглянути новину українською

В воскресенье, 25 августа, в Днепре вооруженный злоумышленник открыл огонь по полицейскому, в результате чего тот получил ранение ноги.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Инцидент произошел в Индустриальном районе города.

"Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слободского проспекта. Обладая оперативной информацией об указанном преступлении, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Галушко заметил подозреваемого. При попытке его задержать, злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника удалось поймать, он скрывался в своей квартире. Также патрульные обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК.

1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве во дворе жилого дома по адресу Лесной проспект, 13, мужчина в неадекватном состоянии напал на сотрудника полиции,напал на сотрудника полиции, ударив правоохранителя ножом в грудь.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: