В Киеве поймали опасного извращенца, "охотившегося" за девушками: видео

В Киеве в общественном транспорте поймали опасного извращенца, на место вызвали полицию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

Инцидент произошел в маршрутке №401.

"Словили извращенца, снимал камерой телефона под юбкой у молодой девушки, вызвали полицию. Остановка "Индустриальный мост", - говорится в подписи к видео.

"Это не тот, которого на Позняках словили? Который чуть не изнасиловал девочку-подростка, но его отпустили, т.к папа девочки отказался писать заявление. Лицо очень похоже", "Больной человек, бить его бесполезно, таким нужна химическая кастрация. Это люди со сломанной психикой, над которыми в детстве издевались или которые пережили насилие в детстве", "Это дно.... Все больше и больше всякой нечисти. Мракобесие какое-то на земле происходит", "А что ему инкриминируют?" - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепропетровской области педофил жестоко поиздевался над девочкой - насиловал ее всю ночь, снимая происходящее на телефон.