В Киеве "устал" пешеходный мост через Днепр: опубликовано видео

В сети появилось видео как в Киеве с пешеходного моста с Почтовой площади на Труханов остров упала часть бетонной конструкции.

Запись была опубликована изданием "Киев Оперативный" в Facebook.

Заметно, что огромный кусок бетона с нижнего части полотна лежит на островке у сваи моста.

"На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами?", - спрашивают администраторы паблика.

Пользователи соцсети в комментариях поделились своими соображениями относительно износа киевских мостов, а также подозрениями относительно причин их внезапной "усталости". Были и те, которые вспомнили актуальные события, связанные с мэром Киева и его недавно открытый стеклянный мост, который также несколько раз попадал в подобные ЧП.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский ученый заявил, что мост Патона в Киеве находится под угрозой разрушения и требует немедленной реконструкции. Он отметил, что сотрудники его института неоднократно обращались к руководству КГГА относительно состояния моста, однако никаких работ запланировано не было.