Вандалы под Житомиром осквернили новый мемориал воинов АТО: опубликованы фото

В военном городке Озерное, Житомирской области, неизвестные облили краской мемориал памяти воинов АТО (ООС).

Об этом сообщает УНИАН.

"Облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов", - говорится в сообщении.

Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли несколько дней назад - на День флага. На открытие собрались местные жители и военнослужащие, которые дислоцируются в Озерном, семьи погибших воинов в зоне боевых действий на Донбассе.

Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестные разгромили мемориал герою Небесной Сотни Сергею Нигояну, который находится на улице Грушевского.