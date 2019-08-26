Девушку достали из горящего авто: в Киеве произошло жуткое ДТП, фото и видео

В ночь на понедельник, 26 августа, в Киеве произошло жуткое ДТП - автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 04:40 на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной.

По словам очевидца, который ехал на своем автомобиле по проспекту Победы в сторону Нивок, на перекрестке с улицей Гарматной он увидел, что на противоположной стороне проспекта стоит BMW и дымится. Мужчина перебежал дорогу и начал вытаскивать пострадавших. На пассажирских сидениях находились двое парней, а за рулем - девушка.

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Отмечается, что машина начала разгораться, но очевидец успел вытащить двух парней и достать девушку, она была мертва. До момента приезда пожарных автомобиль выгорел дотла.

Двоих пострадавших парней госпитализировали в больницу. В настоящее время устанавливаются все подробности аварии.

Как сообщал "Апостроф", 24 августа в Киеве водитель маршрутки влетел в автомобиль после попытки объехать пробку.